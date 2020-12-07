Анонсирован электромобиль, не нуждающийся в зарядке от сети

В базовой комплектации предусмотрена батарея емкостью 25 киловатт-часов, то есть рассчитанная на 400 км. Что касается мощности двигателя, он составляет 134 лс, за счет чего Aptera может разогнаться за 5,5 секунд до 100 км/час. Помимо прочего есть модели на 40 и 60 кВтч, запас хода которых составляет 640 и 960 километров соответственно. Минимальная стоимость электрокара 25 900 долларов, тогда как максимальная - 46 тысяч долларов. Уже сейчас на машину можно оформить предзаказ, тогда как первые поставки запланированы на следующий год.