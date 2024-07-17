Анонсирован самый энергоэффективный электромобиль на планете

Новинка обладает рекордным показателем эффективности – 5 миль на киловатт-час. Это означает, что она потребляет меньше энергии, чем большинство электромобилей на рынке, и при этом обеспечивает высокий запас хода – 675 км.

Air Pure стал самым доступным вариантом в линейке Lucid с ценой $69 900. В новой версии объем батареи был уменьшен с 88 кВтч до 84 кВтч. Также в автомобиле внедрена технология теплового насоса, впервые использованная в дорогой модели Sapphire.

Помимо высокой энергоэффективности, Air Pure оснащен системой помощи водителю DreamDrive Premium, которая включает 3D-камеры обзора и дисплей слепых зон. Улучшена и производительность информационно-развлекательной системы за счет нового поколения управляющего блока.

Запуск модели намечен на конец 2024 года.