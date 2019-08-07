Apple готовит беспилотный автомобиль с управлением при помощи iPhone

Так, iPhone может выступать в качестве “пульта”, который дает дополнительные команды транспортному средству о пункте назначения. Также с помощью смартфона можно будет давать более точные инструкции по парковке, такие как “припарковаться рядом с IKEA”, а еще пользователь сможет точнее управлять автомобилем в процессе парковки, используя жесты на сенсорном экране iPhone, как это показано на изображении ниже.
На данный момент Apple никак не прокомментировала данные о новых патентах. Напомним, что последние несколько лет ходят слухи о том, что компания усердно работает над собственным автомобилем с автопилотом. Но судя по имеющимся данным, проект был несколько раз начат заново, так как Apple не устраивал получающийся на промежуточном этапе результат.