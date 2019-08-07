Apple готовит беспилотный автомобиль с управлением при помощи iPhone

Так, iPhone может выступать в качестве “пульта”, который дает дополнительные команды транспортному средству о пункте назначения. Также с помощью смартфона можно будет давать более точные инструкции по парковке, такие как “припарковаться рядом с IKEA”, а еще пользователь сможет точнее управлять автомобилем в процессе парковки, используя жесты на сенсорном экране iPhone, как это показано на изображении ниже.