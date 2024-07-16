Apple и легендарный Porsche вместе выпустят электрический Cayenne

По данным издания Manager, электрический Cayenne станет примером коллаборации между технологической и автомобильной корпорациями, а новый электромобиль — примером синтеза программной разработки и промышленности. Apple будет отвечать за разработку и обеспечение Cayenne ПО, а также комплексом аппаратных компонентов, включая элементы системы автономного вождения, улучшенной интеграции с устройствами Apple и пользовательских интерфейсов.

Электромобиль должен быть представлен в 2026 году. Более точной информации о сроках запуска проекта пока нет.