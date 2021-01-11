Apple начнёт производство первого электромобиля на заводе Kia в 2024 году

Если верить данным инсайдеров, то договорённости между ИТ и автопроизводителем будут достигнуты уже в марте 2021 года. После этого Hyundai и Apple перейдут на этап предпродакшена, а уже в 2021 году, в США, запустят полноценное производство автомобилей, сообщает 9to5Mac. В качестве площадки для сборки электрокаров выступит завод Kia Motors в штате Джорджия.

В течение года производители надеются выпустить около 100 000 автомобилей. Тестирование условного Apple Car должно начаться в 2025 году. В случае успешных испытаний, анонс первого транспортного средства Apple может состояться уже в 2028 году.