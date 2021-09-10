Apple нашла нового главу для проекта собственного электромобиля компании

Теперь руководить разработкой будет Кевин Линч, сообщает Bloomberg. Он известен в первую очередь тем, что ещё с 2013 года стоял у руля софтверного направления для носимой электроники внутри Apple.

Что интересно, у Линча нет никакого опыта в автомобильной отрасли и создании аппаратных продуктов — он, на протяжении всей своей карьеры, занимался исключительно программным обеспечением. Тот же Филд, например, начинал свою карьеру в Ford Motor.

Отметим, что чуть ранее стало известно о «делегации» Apple в азиатском регионе. Среди прочего, её целью, по сообщениям источников, является заключение договорённостей с Toyota — именно этого автогиганта яблочная корпорация хочет видеть в качестве производителя своих электромобилей.