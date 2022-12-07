Apple не сможет реализовать полноценный автопилот в своём первом электромобиле

Apple не сможет реализовать полноценный автопилот в своём первом электромобилеИ это печально
Уже многие годы в Сети то и дело всплывают слухи о первом электромобиле Apple. Но в конце 2021 года разговоры перетекли из чего-то абстрактного в более-менее конкретное.
Фото: Robb Report
Например, было время, когда купертиновцы пытались скооперироваться в этом направлении с рядом автогигантов: Hyundai, Kia и т.д. Но, судя по последним данным, из этого ничего не вышло.
Несмотря на это, компания продолжает активно работать над проектом. Известно, что ориентировочные сроки релиза первого электромобиля Apple находятся в районе 2026 года.
Также, благодаря инсайдерам, мы теперь знаем, что к тому моменту авто не сможет похвастаться полной автономностью. То есть да, на шоссе и прочих загородных маршрутах яблочный электромобиль сможет ехать самостоятельно. Но как только транспортное средство окажется в городских условиях, пользователь должен будет как минимум ассистировать устройство.
Напомним, что не так давно Tesla дала доступ к своему автопилоту всем желающим владельцам электромобилей бренда.