Apple не сможет реализовать полноценный автопилот в своём первом электромобиле

Например, было время, когда купертиновцы пытались скооперироваться в этом направлении с рядом автогигантов: Hyundai, Kia и т.д. Но, судя по последним данным, из этого ничего не вышло.

Несмотря на это, компания продолжает активно работать над проектом. Известно, что ориентировочные сроки релиза первого электромобиля Apple находятся в районе 2026 года.

Также, благодаря инсайдерам, мы теперь знаем, что к тому моменту авто не сможет похвастаться полной автономностью. То есть да, на шоссе и прочих загородных маршрутах яблочный электромобиль сможет ехать самостоятельно. Но как только транспортное средство окажется в городских условиях, пользователь должен будет как минимум ассистировать устройство.

Напомним, что не так давно Tesla дала доступ к своему автопилоту всем желающим владельцам электромобилей бренда.