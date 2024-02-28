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Опубликовано 28 февраля 2024, 09:45
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Apple отменила разработку собственного электромобиля после 10 лет разработки

Не получилось, не фартануло
Кажется, один из самых амбициозных проектов Apple провалился. После 10 лет работы, компания решила закрыть разработку своего электромобиля.

Изначально Apple Car должен был взорвать рынок, как в свое время iPhone перевернул мир смартфонов. Еще в 2018 году аналитики предсказывали, что первая машина от Apple появится в 2023 — 2025 годах.

Проект Titan (так он назывался внутри Apple) стартовал еще в 2014. Это должен был быть люксовый электромобиль с полным автопилотом, голосовым управлением и шикарным салоном.

Но Apple постоянно меняла команду разработчиков, да и сама технология оказалась сложнее, чем думали. С 2017 года Apple даже тестировала автопилот с датчиками, установленными на обычные Lexus, но рынок подкинул сюрприз — спрос на электромобили резко упал!

По прогнозам, рост рынка электрокаров снизится до 11% в этом году по сравнению с 47% в прошлом. Видимо, боссы Apple посчитали, что поезд ушел и проект закрыли.

Еще месяц назад компания вроде бы планировала перенести старт продаж аж на 2028 год, а автопилот сильно упростить.

Руководители Apple объявили сотрудникам о закрытии Project Titan. Часть команды переведут на разработку ИИ — тоже модная сейчас тема. Остальных, возможно, перекинут на другие проекты или уволят.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
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#Apple