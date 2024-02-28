Apple отменила разработку собственного электромобиля после 10 лет разработки

Изначально Apple Car должен был взорвать рынок, как в свое время iPhone перевернул мир смартфонов. Еще в 2018 году аналитики предсказывали, что первая машина от Apple появится в 2023 — 2025 годах.

Проект Titan (так он назывался внутри Apple) стартовал еще в 2014. Это должен был быть люксовый электромобиль с полным автопилотом, голосовым управлением и шикарным салоном.

Но Apple постоянно меняла команду разработчиков, да и сама технология оказалась сложнее, чем думали. С 2017 года Apple даже тестировала автопилот с датчиками, установленными на обычные Lexus, но рынок подкинул сюрприз — спрос на электромобили резко упал!

По прогнозам, рост рынка электрокаров снизится до 11% в этом году по сравнению с 47% в прошлом. Видимо, боссы Apple посчитали, что поезд ушел и проект закрыли.

Еще месяц назад компания вроде бы планировала перенести старт продаж аж на 2028 год, а автопилот сильно упростить.

Руководители Apple объявили сотрудникам о закрытии Project Titan. Часть команды переведут на разработку ИИ — тоже модная сейчас тема. Остальных, возможно, перекинут на другие проекты или уволят.