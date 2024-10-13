Apple отозвала разрешение на тестирование своих беспилотных машин в Калифорнии

Изначально разрешение на тестирование арендованных внедорожников марки Lexus было выдано компании в 2017 году. Эти машины должны были оснащаться датчиками движения, распознавания препятствий, сенсорами и камерами для работы и тестирования автопилота.

Машины должны были выезжать на дороги общего пользования, поэтому одним из необходимых условий при тестировании беспилотной технологии было присутствие в кабине водителя.

Разрешение, выданное DMV, действовало до 2025 года, однако 25 сентября Apple запросила аннулирование документа, а 27 сентября ведомство аннулировало разрешение.