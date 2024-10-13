Авто
Опубликовано 13 октября 2024, 15:45
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Apple отозвала разрешение на тестирование своих беспилотных машин в Калифорнии

Ввиду закрытия проекта
Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) аннулировал разрешение на тестирование беспилотных электромобилей Apple проекта Project Titan, который был закрыт 28 февраля 2024 года. Разрешение отозвала Apple.
Apple отозвала разрешение на тестирование своих беспилотных машин в Калифорнии

© Vanarama

Изначально разрешение на тестирование арендованных внедорожников марки Lexus было выдано компании в 2017 году. Эти машины должны были оснащаться датчиками движения, распознавания препятствий, сенсорами и камерами для работы и тестирования автопилота.

Машины должны были выезжать на дороги общего пользования, поэтому одним из необходимых условий при тестировании беспилотной технологии было присутствие в кабине водителя.

Разрешение, выданное DMV, действовало до 2025 года, однако 25 сентября Apple запросила аннулирование документа, а 27 сентября ведомство аннулировало разрешение.