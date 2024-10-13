Apple отозвала разрешение на тестирование своих беспилотных машин в Калифорнии

Опубликовано 13 октября 2024, 15:451 мин.
Apple отозвала разрешение на тестирование своих беспилотных машин в КалифорнииВвиду закрытия проекта
Департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) аннулировал разрешение на тестирование беспилотных электромобилей Apple проекта Project Titan, который был закрыт 28 февраля 2024 года. Разрешение отозвала Apple.
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Изначально разрешение на тестирование арендованных внедорожников марки Lexus было выдано компании в 2017 году. Эти машины должны были оснащаться датчиками движения, распознавания препятствий, сенсорами и камерами для работы и тестирования автопилота.
Машины должны были выезжать на дороги общего пользования, поэтому одним из необходимых условий при тестировании беспилотной технологии было присутствие в кабине водителя.
Разрешение, выданное DMV, действовало до 2025 года, однако 25 сентября Apple запросила аннулирование документа, а 27 сентября ведомство аннулировало разрешение.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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