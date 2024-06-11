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Опубликовано 11 июня 2024, 19:30
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Apple поделилась снимками новой версии автомобильной системы CarPlay

Система получит широкие настройки и новые функции
На конференции разработчиков Apple WWDC 2024, стартовавшей 10 июня, вендор представил графические макеты и различные варианты дизайна нового поколения автомобильной системы CarPlay.
Apple поделилась снимками новой версии автомобильной системы CarPlay

© Apple / MacRumors

Судя по прототипам, разработчики внедрят в CarPlay новые приложения Vehicle, Media и Climate. Производители автомобилей и электрокаров смогут подстраивать систему под свои нужды, поскольку CarPlay имеет гибкие настройки всех параметров.

Система будет выдавать водителю персонализированные оповещения, для электромобилей это, в частности, будет оповещение о статусе зарядки, готового к загрузке обновления ПО. Также CarPlay предполагает интеграцию задней камеры для всех автомобилей.

© Apple / MacRumors

Когда система будет представлена пользователям, не сообщается. Известно только, что речь идёт о конце 2024 года.