Apple поделилась снимками новой версии автомобильной системы CarPlay

Судя по прототипам, разработчики внедрят в CarPlay новые приложения Vehicle, Media и Climate. Производители автомобилей и электрокаров смогут подстраивать систему под свои нужды, поскольку CarPlay имеет гибкие настройки всех параметров.

Система будет выдавать водителю персонализированные оповещения, для электромобилей это, в частности, будет оповещение о статусе зарядки, готового к загрузке обновления ПО. Также CarPlay предполагает интеграцию задней камеры для всех автомобилей.