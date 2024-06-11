Apple поделилась снимками новой версии автомобильной системы CarPlay

Опубликовано 11 июня 2024, 19:30
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Apple поделилась снимками новой версии автомобильной системы CarPlayСистема получит широкие настройки и новые функции
На конференции разработчиков Apple WWDC 2024, стартовавшей 10 июня, вендор представил графические макеты и различные варианты дизайна нового поколения автомобильной системы CarPlay.
© Apple / MacRumors
Судя по прототипам, разработчики внедрят в CarPlay новые приложения Vehicle, Media и Climate. Производители автомобилей и электрокаров смогут подстраивать систему под свои нужды, поскольку CarPlay имеет гибкие настройки всех параметров.
Система будет выдавать водителю персонализированные оповещения, для электромобилей это, в частности, будет оповещение о статусе зарядки, готового к загрузке обновления ПО. Также CarPlay предполагает интеграцию задней камеры для всех автомобилей.
Когда система будет представлена пользователям, не сообщается. Известно только, что речь идёт о конце 2024 года.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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