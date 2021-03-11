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Apple «подсмотрит» метод производства iPhone при выпуске собственного электромобиля
Видимо, можно заявлять о смерти идеи сотрудничества бренда с крупным автопроизводителем
В сети продолжают появляться новые подробности, касательно первого электромобиля компании Apple. Так, судя по свежим данным, технологический гигант намерен «подсмотреть» методы производства iPhone для успешного выпуска новинки.
Речь идёт о системе, при которой Apple занимается дизайном (как внешним, так и внутренним) устройства внутри компании, в то время как сборкой занимаются сторонние заводы, пишет Bloomberg. Примерно по такой же схеме будет производиться и первый транспорт купертиновцев — так называемый Apple Car.
Таким образом, яблочная компания, видимо, решила отказаться от кооперации с крупными автопроизводителями. Вместо этого Apple выберет менее известного игрока, который и займётся сборкой и выпуском электромобиля ИТ-гиганта.
К сожалению, до сих пор остаётся неясным, как скоро автомобиль будет представлен широкой публике.