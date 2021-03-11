Apple «подсмотрит» метод производства iPhone при выпуске собственного электромобиля

Речь идёт о системе, при которой Apple занимается дизайном (как внешним, так и внутренним) устройства внутри компании, в то время как сборкой занимаются сторонние заводы, пишет Bloomberg. Примерно по такой же схеме будет производиться и первый транспорт купертиновцев — так называемый Apple Car.

Таким образом, яблочная компания, видимо, решила отказаться от кооперации с крупными автопроизводителями. Вместо этого Apple выберет менее известного игрока, который и займётся сборкой и выпуском электромобиля ИТ-гиганта.

К сожалению, до сих пор остаётся неясным, как скоро автомобиль будет представлен широкой публике.