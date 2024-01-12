Apple снова начала набор водителей в команду тестирования своих автомобилей

Как отмечает портал, в ноябре 2023 года, то есть 2 месяца назад, у Apple было 145 водителей, а теперь это число выросло до 162. Также Apple в ноябре прошлого года, впервые с 2021, увеличила парк тестовых автомобилей с 66 до 68.

В отношении водителей, текущее количество всё равно ещё мало по сравнению с началом 2023, так как тогда в штате Apple водителей-тестировщиков было более 200 человек. Несмотря на проблемы в найме и разработке своего автопилота для автомобилей, Apple, похоже, всё-таки сдвинулась с места в это вопросе.