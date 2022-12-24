Apple создаст электромобиль совместно с другой компанией. Но не из автопрома

Apple создаст электромобиль совместно с другой компанией. Но не из автопромаТакой совет дал авторитетный аналитик
Аналитик дал Apple совет объединиться с LG для производства электромобилей. Аналитик компании KB Securities Ким Дон Вон заявил, что Apple, если не хочет раз и навсегда отказаться от своего проекта по производству электромобилей Apple Car, должна уже сейчас начать формирование собственной цепочки поставок для сборки своих будущих электромобилей.
Фото: Notebookcheck.net
По мнению аналитика, лучшим партнёром Apple для реализации столь амбициозного проекта может стать LG, выпускающая комплектующие для электромобилей, в том числе аккумуляторы.
Известно, что Apple временно отказалась от Apple Car как минимум на год из-за отсутствия постоянных поставщиков. Сообщается, что LG сформировала внутреннюю команду для работы над сотрудничеством с Apple, включая поставки компонентной базы для электромобилей.
«Партнёрство с LG позволит Apple получить полную линейку компонентов для электромобилей», — отметил Дон Вон.