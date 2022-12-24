Apple создаст электромобиль совместно с другой компанией. Но не из автопрома

По мнению аналитика, лучшим партнёром Apple для реализации столь амбициозного проекта может стать LG, выпускающая комплектующие для электромобилей, в том числе аккумуляторы.

Известно, что Apple временно отказалась от Apple Car как минимум на год из-за отсутствия постоянных поставщиков. Сообщается, что LG сформировала внутреннюю команду для работы над сотрудничеством с Apple, включая поставки компонентной базы для электромобилей.

«Партнёрство с LG позволит Apple получить полную линейку компонентов для электромобилей», — отметил Дон Вон.