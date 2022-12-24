Авто
18:54, 24 декабря 2022
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Apple создаст электромобиль совместно с другой компанией. Но не из автопрома

Такой совет дал авторитетный аналитик

Аналитик дал Apple совет объединиться с LG для производства электромобилей. Аналитик компании KB Securities Ким Дон Вон заявил, что Apple, если не хочет раз и навсегда отказаться от своего проекта по производству электромобилей Apple Car, должна уже сейчас начать формирование собственной цепочки поставок для сборки своих будущих электромобилей.

Apple создаст электромобиль совместно с другой компанией. Но не из автопрома

Фото: Notebookcheck.net

По мнению аналитика, лучшим партнёром Apple для реализации столь амбициозного проекта может стать LG, выпускающая комплектующие для электромобилей, в том числе аккумуляторы.

Известно, что Apple временно отказалась от Apple Car как минимум на год из-за отсутствия постоянных поставщиков. Сообщается, что LG сформировала внутреннюю команду для работы над сотрудничеством с Apple, включая поставки компонентной базы для электромобилей.

«Партнёрство с LG позволит Apple получить полную линейку компонентов для электромобилей», — отметил Дон Вон.

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