Apple столкнулась с проблемой при разработке беспилотного авто

А в конце прошлого года компания выпустила на дороги Калифорнии самоуправляемые внедорожники Lexus с живыми людьми для контроля работы автопилотов. Правда, учитывая, что в январе этого года компания уволила около 200 сотрудников, предположительно работавших над проектом автопилотируемого автомобиля, очевидно, что руководство Apple что-то не устроило в ходе разработки. И в связи с этим она выкупила стартап Drive.ai. Стартап сотрудничал с властями города Арлингтон в штате Техас при разработке проекта по доставке пассажиров беспилотными автомобилями. Это означает, что у стартапа есть серьёзные наработки, а также штат опытных инженеров. Именно за этим, вероятнее всего, охотилась яблочная компания.