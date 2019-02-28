Apple увольняет сотрудников, которые работали над беспилотным автомобилем

Компания Apple уволила 190 сотрудников, которые работали над проектом беспилотного автомобиля в Санта-Кларе и Саннивейле. Об этом сообщило издание San Francisco Chronicle, получившее в свои руки письмо в Департамент по развитию наёмного труда Калифорнии.

В числе прочих сократят 38 менеджеров инженерных программ, 33 инженера, 31 инженера по разработке продукта и 22 разработчика программного обеспечения. Они все покинут компанию 16 апреля 2019 года. Также некоторые сотрудники будут переведены с проекта Project Titan на другие направления.

По словам представителя Apple, компания реструктуризирует команду, чтобы сфокусировать своё внимание на наиболее важных в 2019 году областях.