Apple выпустит «революционный» электрокар намного позже ожидаемого

По мнению эксперта, создатель iPhone и iPad выпустит «революционный» автомобиль с электродвигателем сильно позже ожидаемого, передаёт MacRumors. Куо «ставит» на 2025-2027 года, но допускает, что это также может произойти после 2028 года. По его словам, компания до сих пор не определилась с финальными спецификациями автомобиля, так что пользователям не стоит рассчитывать на скорый анонс.

Напомним, что журналисты Reuters, в своём материале, писали об использовании в электрокаре Apple неких «революционных» батарей. Их отличительной особенностью должны стать пониженная стоимость зарядки и увеличенная дальность хода автомобиля.