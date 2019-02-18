Арестанты-автоугонщики помогли полиции спасти ребенка из запертого внедорожника

Во флоридском Нью Порт Ричикак как раз на 14 февраля произошла весьма романтичная история, хоть и не связанная с влюблёнными. О ней рассказало издание Dailymail со ссылкой на видозапись в Facebook, сделанную очевидцем.

Годовалый ребёнок оказался заперт во внедорожнике. Отец ребёнка захлопнул дверь, а ключи остались в автомобиле и двери автоматически заблокировались. Особенное волнение родителей вызывало то, что хотя на улице температура была только 22°C, внутри автомобиль мог прогреться до 37°C.

Отец хотел выбить стекло в окне, но тут подвернулся вариант более экономный. Родители смогли привлечь внимание полицейских, которые присматривали дорожными работами, производимыми пятью заключёнными. Заключённые предложили взломать автомобиль и вызволить ребёнка без порчи имущества. С помощью вешалки для одежды одному из них удалось это реализовать.

Шериф округа Крис Нокко (Chris Nocco) выразил благодарность заключённым. Он отметил, что это редкая ситуация, когда подобные навыки оказались полезными для общества.