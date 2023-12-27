Арктический «Урал» покорил -50°C и преодолел 500 км без дозаправки

Арктический автопоезд, состоящий из колесного тягача 6×6 и полуприцепа с активным приводом колес, продемонстрировал исключительную производительность во время испытаний. Созданный для работы в холодных условиях, он с легкостью преодолевает пересеченную местность. «Урал» планирует начать серийное производство в 2024 году.

Полуприцеп оснащен универсальными модулями для выполнения различных функций, таких как мобильное питание, медицинские услуги, образовательные центры или даже передвижной пост. Примечательно, что прицеп оснащен системой активного привода, обеспечивающей дополнительный прирост мощности в 72 кВт при преодолении сложных участков и питающейся от специального дизельного генератора мощностью 100 кВт.

Благодаря таким функциям, как электрическая лебедка с впечатляющим восьмитонным тяговым усилием и запас хода более 500 км на основном и дополнительном топливных баках, это арктическое чудо способно переосмыслить границы исследований в самых суровых условиях.