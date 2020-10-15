Audi оснастила свои электромобили фарами-проекторами

По заявлениям компании, каждая матричная фара с системой микрозеркал содержит в себе 1,3 млн отражающих элементов, причем все они имеют размер всего несколько сотых миллиметра. Благодаря своему строению, они способны менять положение до 5 тыс раз в секунду, что в свою очередь позволяет автомобилю крайне точно регули­ровать световой пучок. Более того, с помощью данной технологии, электромобили Audi могут проецировать различные изображения или анимацию на различные поверхности, например, дорогу или стены.

Компания отдельно отметила, что, при помощи фар-проекторов, автомобили смогут проецировать так называемый “световой ковер” длинной в 50 метров. С его помощью глаза водителей встречных автомобилей будут “спасены” от яркого света фар, так как “ковер” будет освещать лишь ту полосу, по которой едет испускающий его автомобиль.