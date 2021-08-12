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Audi представила электромобиль-трансформер

Выглядит футуристичненько
За последние годы всё больше крупных автопроизводителей стало обращать внимание на рынок электромобилей. Тем интереснее выглядит свежий концепт электромобиля-трансформера, представленный Audi.
Audi представила электромобиль-трансформер

По данным Bloomberg, новинка способна превращаться из спортивного автомобиля в элегантный туристический. При этом делается это нажатием одной-единственной кнопки.

Audi представила электромобиль-трансформер

Транспортное средство назвали Audi Skysphere. Оно представляет собой электрический родстер с дверьми в ретро-стиле. Если автомобиль станет серийной моделью, то он предложит водителю два режима вождения.

Audi представила электромобиль-трансформер

Первый — автономный. При нём Skysphere становится электромобилем длинной 5,19 м и с максимальным пространством для ног вместе с дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы.

Audi представила электромобиль-трансформер

Второй — «укороченный». Перейдя в него, водитель получит меньший 25 см транспорт, но при этом вернёт в свои руки управление автомобилем с помощью руля. Только в таком виде водитель сможет управлять Skysphere как обычной современной машиной.