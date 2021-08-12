Audi представила электромобиль-трансформер

Audi представила электромобиль-трансформерВыглядит футуристичненько
По данным Bloomberg, новинка способна превращаться из спортивного автомобиля в элегантный туристический. При этом делается это нажатием одной-единственной кнопки.
Транспортное средство назвали Audi Skysphere. Оно представляет собой электрический родстер с дверьми в ретро-стиле. Если автомобиль станет серийной моделью, то он предложит водителю два режима вождения.
Первый — автономный. При нём Skysphere становится электромобилем длинной 5,19 м и с максимальным пространством для ног вместе с дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы.
Второй — «укороченный». Перейдя в него, водитель получит меньший 25 см транспорт, но при этом вернёт в свои руки управление автомобилем с помощью руля. Только в таком виде водитель сможет управлять Skysphere как обычной современной машиной.