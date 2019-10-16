Audi признала разработку летающего такси "нереальной задачей"

Компания занималась разработкой летающего такси последние несколько лет. Так, в 2017 году Audi впервые показала публике концепт своей новой на тот момент разработки в рамках Женевского автосалона. Тогда прототип представлял собой трехсоставное транспортное средство, основой которого являлась пассажирская капсула на двух человек. А уже к ней, в зависимости от того, что было в необходимо в данный момент, присоединялся либо дрон, либо автономная платформа на колесах.

К сожалению, на сегодняшний день Audi и Airbus, после длительного анализа проекта, пришли к выводу, что дальнейшая разработка бессмысленна из-за повышенной сложности и, скорее всего, нереальности.