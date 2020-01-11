Audi продемонстрировала концепт беспилотного электромобиля будущего

Одной из фишек концепта является система фар, которые компания разместила по всему корпусу электрокара. Так, благодаря фарам автомобиль сможет предупреждать других участников дорожного движения, а также пешеходов, о свои перемещениях. Кроме того, новинка также оборудована системой виртуальной реальности VR Holoride, которая предусмотрена для досуга пассажиров.