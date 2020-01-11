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Сегодня 17:09
Audi продемонстрировала концепт беспилотного электромобиля будущего
Он оснащен системой виртуальной реальности
Буквально вчера завершилась ежегодная технологическая выставка CES 2020, на которой крупнейшие компании показали свои самые последние разработки. Так, отметилась на мероприятии и немецкая автомобилестроительная компания Audi, которая продемонстрировала свой концепт беспилотного электромобиля будущего.
Новый концептуальный электрокар компании, получивший название Audi AI: ME, имеет небольшие габариты при достаточно большом салоне, который оборудован лишь сиденьями и выдвигающимся рулем. Так, по словам представителей компании, минимализм просторного салона реализован для комфортного времяпровождения пассажира, которому больше нет необходимости следить за дорогой.
Одной из фишек концепта является система фар, которые компания разместила по всему корпусу электрокара. Так, благодаря фарам автомобиль сможет предупреждать других участников дорожного движения, а также пешеходов, о свои перемещениях. Кроме того, новинка также оборудована системой виртуальной реальности VR Holoride, которая предусмотрена для досуга пассажиров.
Новый беспилотный электромобиль Audi