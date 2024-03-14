Audi сделает базовые функции в своей модели A3 доступными только по подписке

Опубликовано 14 марта 2024, 14:15
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Audi сделает базовые функции в своей модели A3 доступными только по подпискеКапитализм во всей красе
Немецкий автоконцерн Audi объявил, что все базовые функции в модели A3 будет предоставлять только по подписке. Автовладельцам придётся оформить активную подписку на 1 месяц, 6 месяцев, 1 или 3 года.
Без подписки в машине не получится активировать автоматическое переключение света фар с дальнего на ближний, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, синхронизацию автомобиля со смартфоном посредством Apple CarPlay или Android Auto. Не будут доступны и другие базовые опции, которые по умолчанию доступны в автомобилях других марок.
Также известно, что Audi может предложить выкупить все функции автомобиля, но цена пока не называется. В Европе стартовая цена Audi A3 начнётся с 35650 евро.