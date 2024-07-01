Audi внедрит в свои автомобили ChatGPT для помощи водителям

За интеграцию нейросети от OpenAI в системы Audi ответственна компания Cerence. Для внедрения ИИ в системы автомобиля разработчики создали специальную архитектуру E 3 1.2. Нейросеть будет поставляться через систему Azure OpenAI Service.

Модернизация системы MIB3 позволит водителям не отвлекаться на смартфон по ходу движения, если нужно что-то узнать или ответить на сообщение. Также водитель сможет воспользоваться расширенным голосовым управлением для запуска навигатора, активации и отключения кондиционера и т. д. Чтобы активировать ИИ необходимо нажать кнопку на руле либо произнести фразу «Hey Audi».

По словам представителя Audi Маркуса Кита, благодаря интеграции ChatGPT автомобили бренда станут ещё более премиальными. Водители получат не только расширенный функционал голосового управления, но и доступ к огромной базе данных.