Audi запустит в Китае новую марку электрокаров без логотипа в виде четырёх колец

Вместо привычного логотипа на китайских моделях строгим шрифтом будет написано название бренда. Линейка китайских EV будет представлена тремя моделями хэтчбека на архитектуре Advanced Digitized Platform. Машина будет оснащена электрической силовой установкой на два мотора и полным приводом quattto.

Новый электромобиль получит бортовую сеть 800 В, двигатель мощностью 775 л/с, крутящий момент 800 Нм и аккумулятор ёмкостью 100 киловатт-часов с запасом хода до 700 км по циклу CLTC. Заявлено, что скорости 100 км/ч EV достигнет через 3,6 секунды после старта, зарядить батарею на 370 км можно будет за 10 минут. Китайская версия получит «умную» ассистирующую электронику, включая пробочный и трассовый автопилоты, а также автопарковщик.

Пока это концепт, созданный Audi в коллаборации с китайским автопроизводителем SAIC. Это позволит после старта серийного производства вывести новую машину на рынок на 30% быстрее.