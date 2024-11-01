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Опубликовано 01 ноября 2024, 08:07
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Aurora Innovation перенесла выпуск грузовиков с автопилотом на 2025 год

В первой его половине
Стартап Aurora Innovation, разрабатывающий технологии автономного вождения, объявил о планах запустить беспилотные грузовики в апреле 2025 года.
Aurora Innovation перенесла выпуск грузовиков с автопилотом на 2025 год
© TechCrunch

Решение отложить запуск связано с необходимостью дополнительного тестирования, пояснил Крис Урмсон, генеральный директор Aurora, добавив, что сроки все же соответствуют озвученным ранее оценкам.

Компания намерена выйти на рынок в роли перевозчика, но в перспективе планирует предложить модель «водитель как услуга».

В рамках этой модели грузоотправители смогут использовать автономные грузовики Aurora Driver через услуги партнеров.

Эффективность Aurora Driver оценивается с помощью метрики поддержки на месте. К концу III квартала 80% доставок Aurora Driver прошли без удаленной поддержки, и компания стремится увеличить этот показатель до 90% к моменту выхода на рынок.

Планы включают запуск до 10 беспилотных грузовиков в апреле 2025 года с последующим увеличением их числа до нескольких десятков к концу года.

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
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#автопилот
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#грузовик