Aurora Innovation перенесла выпуск грузовиков с автопилотом на 2025 год

Решение отложить запуск связано с необходимостью дополнительного тестирования, пояснил Крис Урмсон, генеральный директор Aurora, добавив, что сроки все же соответствуют озвученным ранее оценкам.

Компания намерена выйти на рынок в роли перевозчика, но в перспективе планирует предложить модель «водитель как услуга».

В рамках этой модели грузоотправители смогут использовать автономные грузовики Aurora Driver через услуги партнеров.

Эффективность Aurora Driver оценивается с помощью метрики поддержки на месте. К концу III квартала 80% доставок Aurora Driver прошли без удаленной поддержки, и компания стремится увеличить этот показатель до 90% к моменту выхода на рынок.

Планы включают запуск до 10 беспилотных грузовиков в апреле 2025 года с последующим увеличением их числа до нескольких десятков к концу года.