Авито представила Dacha Truck на базе электропикапа Tesla Cybertruck

Опубликовано 10 июня 2024, 08:01
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Авито представила Dacha Truck на базе электропикапа Tesla CybertruckСимпатичное авто
Авито представила Dacha Truck на базе Tesla Cybertruck, который стал ярким арт-объектом в туристических локациях Санкт-Петербурга.
Этот проект, созданный совместно с Tesla Foundation, представляет собой стилизованный дачный автомобиль, путешествующий по интересным местам России с остановками для пикников.
На Росконгрессе Авито организовал инсталляцию, где посетители могли почувствовать себя путешественниками.
Пикап Tesla оформлен в стиле дачного автомобиля с забавными названиями, такими как Киберспасское и Комарово. Гости могли сфотографироваться с самоваром и баранками в багажнике.
Цель проекта — поднять настроение и показать, что футуристичные автомобили могут быть полезными в повседневной жизни. В дни ПМЭФ Avito Dacha Truck можно было увидеть на разных улицах северной столицы.