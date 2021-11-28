Автоэксперт предсказал появление электромобилей Xiaomi в России

Отметим, что учитывая планы Xiaomi по старту выпуска первых авто в 2024 году, слова Баринова звучат вполне логично. Особенно на фоне особой любви компании к российскому рынку.

Напомним, что ранее Reuters также заявляла, что свои автомобили в 2024 году начнёт выпускать и Apple. Правда, популярный аналитик Минг-Чи Куо больше склоняется к периоду с 2025 по 2027 года.