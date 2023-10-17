Авто
07:39, 17 октября 2023
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Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км

И это в условиях Сахары

Автомобиль на солнечных батареях, который является первым в мире, способным проезжать без дозарядки на бездорожье длительные расстояния, успешно завершил тестовый пробег на 1000 км через Марокко и Сахару.

Этот двухместный автомобиль, названный Stella Terra, был разработан студентами Технологического университета Эйндховена.

Stella Terra, работающий на энергии, получаемой от множества солнечных панелей на крыше, развивает максимальную скорость 145 км/ч, весит всего 1,2 тонны и имеет запас хода не менее 710 км в солнечный день.

Виссе Бос, менеджер команды Solar Team Eindhoven, заявил, что технология, используемая в автомобиле, опережает текущий рынок на десятилетие.

В автомобиле установлен перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, который позволяет ему работать в менее солнечных условиях, но на более короткие расстояния.

Студенты, стоящие за этим проектом, надеются, что их разработка вдохновит крупные автомобильные компании на создание более экологичных транспортных средств.

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