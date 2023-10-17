Автомобиль на солнечной зарядке установил рекорд, проехав 1000 км

Этот двухместный автомобиль, названный Stella Terra, был разработан студентами Технологического университета Эйндховена.

Stella Terra, работающий на энергии, получаемой от множества солнечных панелей на крыше, развивает максимальную скорость 145 км/ч, весит всего 1,2 тонны и имеет запас хода не менее 710 км в солнечный день.

Виссе Бос, менеджер команды Solar Team Eindhoven, заявил, что технология, используемая в автомобиле, опережает текущий рынок на десятилетие.

В автомобиле установлен перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, который позволяет ему работать в менее солнечных условиях, но на более короткие расстояния.

Студенты, стоящие за этим проектом, надеются, что их разработка вдохновит крупные автомобильные компании на создание более экологичных транспортных средств.