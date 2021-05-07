Авто
Сегодня в 13:14
Автомобиль Tesla взломали дистанционно при помощи дрона
Такова обратная сторона «умных» автомобилей
В сети появилась информация о новом метода взлома автомобилей Tesla, обнаруженном немецкими исследователями. Речь идёт о бесконтактном «прорыве» безопасности с использованием Wi-Fi и дрона.
Как всегда, в основу методики легла уязвимость в безопасности устройства. Через неё злоумышленник может добраться до управления информационно-развлекательной панелью. А уже через неё открывать двери, менять режим движения, а также управлять многими другими возможностями электрокара, сообщается в научной статье..
Роль дрона во всей этой схеме заключалась в создании вредоносного Wi-Fi подключения, который и перехватывал управление автомобилем.
Исследователи поделились своей находкой с разработчиками Tesla до того, как рассказали о ней в сети. В свою очередь компания уже выпустила патч, исправляющий уязвимость.