Автомобили будущего оснастят активным шумоподавлением

Также Hyundai Motor Group рассказала, что их новая разработка, в отличие от предыдущих автомобильных систем активного шумоподавления, имеет гораздо меньшую массу и может при этом работать на постоянной основе. Первыми автомобилями, в которых будут внедрены последние разработки, станут представители бренда Genesis.