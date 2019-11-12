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Автомобили будущего оснастят активным шумоподавлением
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Hyundai Motor Group официально объявила о том, что она разработала (по ее собственным словам) первую в мире систему, подавляющую шум в салоне автомобиля непосредственно во время его движения по дороге. Назвали новую технологию Road Noise Active Noise Control.
По словам автопроизводителя, инженеры компании сумели разработать решение, работающее по принципу анализа уровня шума снаружи машины, после чего система генерирует внутри автомобиля звук в противофазе наружному. Благодаря этому компании удалось снизить уровень постороннего шума в салоне, за счет чего уровень комфорта во время поездок вырос в разы.
Также Hyundai Motor Group рассказала, что их новая разработка, в отличие от предыдущих автомобильных систем активного шумоподавления, имеет гораздо меньшую массу и может при этом работать на постоянной основе. Первыми автомобилями, в которых будут внедрены последние разработки, станут представители бренда Genesis.