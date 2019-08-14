Автомобили будут чинить переработанными пищевыми отходами

Исследователи университета штата Огайо обнаружили новый «экологичный» материал для изготовления деталей автомобилей. В качестве альтернативного натурального материала для производства резины предлагается использовать пищевые отходы.

Речь идёт о таких пищевых отходах, как измельчённая яичная скорлупа и помидорная кожура. Они способны заменить технический углерод, а это ключевой компонент в производстве резины и пластмасс.

Отмечается, что они прочны достаточно, чтобы использоваться при производстве резинотехнических изделий, таких как втулки подвески, опоры двигателя, покрышки и шланги. В отличие от технического углерода, получаемого путем сжигания тяжелых нефтепродуктов, здесь не наносится урон экологии, да и расходы сокращаются.

Исследователи уже тестируют подобные автозапчасти. На данный момент ведётся работа над повышением прочности и надёжности изделий.