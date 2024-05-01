Автомобили и такси в России настолько подорожали, что люди стали чаще арендовать авто

Опубликовано 01 мая 2024, 11:06
1 мин.
Автомобили и такси в России настолько подорожали, что люди стали чаще арендовать автоИнтересная тенденция
Спрос на аренду автомобилей в России резко вырос: по сравнению с прошлым годом майские праздники этого года спровоцировали рост на 18%.
Эксперты видят в этом две причины: рост цен на автомобили и такси. Аренда становится выгоднее: по данным Автостата, средняя цена нового автомобиля в 2023 году выросла на 24%, а такси подорожало на 35% за километр.
В то же время каршеринг, по словам Дениса Мигаля, основателя Fresh, обходится на 35% дешевле такси. В эконом-классе лидируют Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Renault Logan.
В бизнес-классе популярны Mercedes-Benz S63 AMG, Lamborghini Urus, BMW М5, Mercedes-Benz GT63 AMG и BMW Х6М/Х5М Competition.
По прогнозам TopCar, в 2024 году рынок аренды автомобилей превысит 70 млрд рублей, а ежегодный рост составит 6-10%.