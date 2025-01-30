Авто
Опубликовано 30 января 2025, 15:59
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Автомобили Tasla не потянут собственный автопилот

Компания заменит устаревшие бортовые компьютеры на новые
Илон Маск признал, что автомобили Tesla с текущими бортовыми компьютерами HW3 не смогут поддерживать полноценный автопилот. Компания будет вынуждена заменить устаревшие системы на новые, более мощные HW4, чтобы достичь заявленных возможностей по автономному вождению.
Автомобили Tasla не потянут собственный автопилот
© David von Diemar

На протяжении года Tesla неоднократно заявляла, что машины с компьютерами HW3 будут способны на «полный автопилот», однако реальные испытания показали, что этого достичь невозможно. В октябре Маск признал, что HW3 не обеспечивает достаточную безопасность для полноценного автономного вождения, и для этого требуется новое оборудование.

Спустя три месяца, руководитель Tesla по разработке автопилота Ашок Эллусвамми заявил, что компания продолжит работать с HW3. Однако Маск уточнил, что будет необходимо заменить все компьютеры HW3 в автомобилях, у которых был куплен пакет «Полный автопилот» (Full Self-Driving, FSD). Замена будет бесплатной, но только для тех, кто купил этот пакет, стоимость которого может достигать $15 000.

Проблема заключается в том, что Tesla обещала, что все автомобили, произведенные с 2016 года, будут способны на «Полный автопилот». Однако компания теперь готова провести замену только для тех, кто купил соответствующий пакет. Это может привести к юридическим проблемам, так как Tesla уже проигрывала суд, когда клиент с машиной старой модели потребовал бесплатной замены оборудования для использования автопилота.

Кроме того, Tesla будет вынуждена разработать новое оборудование, так как компьютеры HW4, установленные в последних моделях, невозможно адаптировать для старых автомобилей с HW3.

Источник:Electrek
Автор:Булат Кармак
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