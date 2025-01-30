Автомобили Tasla не потянут собственный автопилот

На протяжении года Tesla неоднократно заявляла, что машины с компьютерами HW3 будут способны на «полный автопилот», однако реальные испытания показали, что этого достичь невозможно. В октябре Маск признал, что HW3 не обеспечивает достаточную безопасность для полноценного автономного вождения, и для этого требуется новое оборудование.

Спустя три месяца, руководитель Tesla по разработке автопилота Ашок Эллусвамми заявил, что компания продолжит работать с HW3. Однако Маск уточнил, что будет необходимо заменить все компьютеры HW3 в автомобилях, у которых был куплен пакет «Полный автопилот» (Full Self-Driving, FSD). Замена будет бесплатной, но только для тех, кто купил этот пакет, стоимость которого может достигать $15 000.

Проблема заключается в том, что Tesla обещала, что все автомобили, произведенные с 2016 года, будут способны на «Полный автопилот». Однако компания теперь готова провести замену только для тех, кто купил соответствующий пакет. Это может привести к юридическим проблемам, так как Tesla уже проигрывала суд, когда клиент с машиной старой модели потребовал бесплатной замены оборудования для использования автопилота.

Кроме того, Tesla будет вынуждена разработать новое оборудование, так как компьютеры HW4, установленные в последних моделях, невозможно адаптировать для старых автомобилей с HW3.