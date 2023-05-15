Автомобили Tesla начнут ещё пристальнее следить за водителем через специальную камеру в салоне

Автомобили компании будут отслеживать такие признаки усталости водителя, как частоту зевоты и моргания глаз.

В прошлом Tesla подверглась критике за недостаточное внимание к мониторингу водителей при использовании расширенных функций помощи вождению в рамках пакетов Autopilot и Full Self-Driving.

Долгие годы автомобили Tesla могли определять только крутящий момент на рулевом колесе, что позволяло системе узнать, держит ли водитель руль. И до последнего данный метод являлся основным для мониторинга водителя.

Но начиная с 2021 года Tesla начала использовать камеру, обращенную в салон автомобиля. Она служит для контроля за тем, чтобы водитель смотрел на дорогу и не пользовался смартфоном за рулём.

Теперь же, благодаря известному хакеру Green, нам стало известно, что электромобили бренда теперь будут отслеживать другие показатели, такие как частота зевоты и моргания. Интересно, что этот контроль осуществляется не только при использовании Autopilot или FSD Beta.

По словам Green, Tesla отслеживает эти показатели даже тогда, когда водитель сам управляет автомобилем. И не совсем понятно, что именно компания Илона Маска намерена делать с этой информацией.