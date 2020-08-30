Автомобили Tesla научили распознавать знаки ограничения скорости

Кроме того, данная опция будет способствовать уменьшению вероятности возникновения рисков при эксплуатации функции “автопилота”. Так, ранее электрокары компании базировались на ранее установленных данных GPS, которые могли предоставлять не самую актуальную информацию. Также на данный момент владельцы электромобилей Tesla начали получать звуковое уведомления о зеленом свете светофора во время эксплуатации “автопилота”.