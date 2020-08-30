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Автомобили Tesla научили распознавать знаки ограничения скорости
А все благодаря обновлению прошивки
Издание Electrek опубликовало материал, благодаря которому стало известно, что автомобили Tesla научили распознавать знаки ограничения скорости. Данную возможность электрокары получили с выходом свежего обновления прошивки.
Так, американская компания подготовила для владельцев фирменных электрокаров обновление, в котором и была реализована функция распознавания знаков ограничения скорости. Таким образом владельцы автомобилей Tesla обеспечены более точной работой со скоростным режимом.
Кроме того, данная опция будет способствовать уменьшению вероятности возникновения рисков при эксплуатации функции “автопилота”. Так, ранее электрокары компании базировались на ранее установленных данных GPS, которые могли предоставлять не самую актуальную информацию. Также на данный момент владельцы электромобилей Tesla начали получать звуковое уведомления о зеленом свете светофора во время эксплуатации “автопилота”.