Автомобили Tesla получили крупнейшее обновление

Автопроизводитель Tesla выпустил крупнейшее программное обновление в истории для своих электромобилей. Апдейт 10.0 распространяется «по воздуху».

Среди новых функций — возможность смотреть фильмы или телепередачи на Model S, Model X и Model 3 через так называемый Tesla Theater — новый раздел в развлекательной системе автомобиля. Можно подключить свои аккаунты Netflix, YouTube и Hulu , а для Китая доступны iQiyi и Tencent Video.

Конечно, смотреть фильмы и потоковое видео водитель сможет только во время парковки или остановки. В дальнейшем Tesla планирует увеличить охват поддерживаемых сервисов. В игровом разделе Tesla Arcade добавились новые игры, включая Cuphead. Причём играть можно с помощью USB-контроллеров.

Во время поездок стало можно слушать музыку и подкасты с аккаунтом Spotify Premium. Появился также режим караоке.

Расширились и возможности, не касающиеся развлечений. Для автопилота появилась функция Smart Summon — автомобиль сам подъедет к пользователю, когда тот находится в поле зрения. В мобильном приложении появилась возможность открытия/закрытия дверей гаража HomeLink, удалённого управления окнами Model 3 и Model X, а также включения обогревания для «разморозки» стёкол на максимальной температуре.

Противоугонный режим Sentry Mode записывает видео с камер в отдельную папку или на USB-флешку. В навигации появились пункты «Пусть мне повезёт» и «Я голоден» — можно заехать в новое интересно место поблизости.