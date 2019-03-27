Автомобили в Европе оборудуют камерами слежения и «черными ящиками» в обязательном порядке

Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия достигли предварительного соглашения по новым правилам, призванным повысить уровень безопасности на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Новые правила вступят в силу 2022 года и обязывают автопроизводителей устанавливать специальное оборудование в машины, которые продаются на территории Евросоюза. Речь идёт, в том числе, о «черных ящиках» и системах автоматического удержания в полосе транспортного средства.

Обязательными для европейских транспортных средств станут бортовые самописцы, данные из которых можно будет использовать для установления причин ДТП, а также системы, отслеживающие, насколько водитель внимательно следит за дорогой. Также в легковых автомобилях и фургонах будут устанавливать системы удержания полосы, системы экстренного торможения и улучшенные по результатам краш-тестов ремни безопасности.

По подсчётам Еврокомиссии, к 2038 году новые правила позволят избежать по меньшей мере 140 тысяч тяжелых травм и спасти более 25 тысяч жизней.