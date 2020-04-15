Автомобильная компания Илона Маска оказалась не в состоянии оплатить аренду из-за коронавируса

Таким образом, Tesla стала одной из тех крупных компаний, которые столкнулись с невозможностью оплатить аренду в полном объеме из-за падения доходов на фоне мировой пандемии. В числе “соседей” автопроизводителя по несчастью отметились такие проекты как WeWork и Cheesecake Factory. Так, компании Илона Маска, например, пришлось уволить некоторых своих сотрудников либо же отправить в отпуск за счет самих работников. По словам источников, приближенных к Tesla, компания пытается убедить собственных арендодателей в том, что наличие оплаты, пускай и сниженной, это всяко лучше, чем ее отсутствие.

”Быстрая мировая пандемия, которая сейчас затрагивает нашу страну, побудила Tesla принять стратегические решения для обеспечения долгосрочного успеха и роста компании. В связи с растущими ограничениями нашей способности вести бизнес мы хотели бы сообщить вам, что снизим наши ежемесячные арендные обязательства, вступающие в силу немедленно”, — говорится в письме компании арендодателям.