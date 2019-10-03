Автомобилям на газу могут разрешить бесплатно ездить по платным дорогам России

“Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования газомоторным грузовикам категории 3, всем видам монотопливных газомоторных автомобилей - право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.”, - рассказали представители российского газового общества.

Отмечается, что данное общество разработало также два дополнительных законопроекта, которые направлены на развитие газомоторной сферы России. Первый законопроект предполагает предоставление арендной земельной площади без торгов юридическому лицу для реализации заправочных станций автомобилей на газу. А согласно второму законопроекту потребителей будут дополнительно оснащать информацией о преимуществах газомоторного топлива.