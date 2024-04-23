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Авто
Опубликовано 23 апреля 2024, 07:33
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Автопилот Mercedes разрешит некоторым водителям не смотреть на дорогу во время поездки

Неожиданно
Mercedes-Benz реализует свое обещание о выпуске автомобилей с продвинутым автопилотом, позволяющим водителю отвлечься от дороги.
Автопилот Mercedes разрешит некоторым водителям не смотреть на дорогу во время поездки
© Ferra.ru

Новая технология уже одобрена на законодательном уровне в некоторых регионах США.

Немецкий автопроизводитель начал поставки первых автомобилей с автопилотом – около 65 машин уже зарегистрированы в Калифорнии и Неваде. Mercedes стал первым автоконцерном в истории США, получившим официальное разрешение на продажу автомобилей с технологией автономного вождения 3 уровня.

Покупатели Mercedes EQS и S-Class могут оформить подписку на систему Drive Pilot за дополнительную плату в $2500 в год.

Автопилот будет распознаваться по бирюзовым огням на корпусе автомобиля. Mercedes получил специальное разрешение на использование подсветки такого цвета.

Однако технология пока доступна только в Калифорнии и Неваде. Автопроизводитель планирует использовать эти штаты для тестирования системы в надежде, что другие регионы США также разрешат использование автопилота в будущем.

Важно помнить, что Drive Pilot 3 уровня имеет ограничения. Его можно использовать только на определенных дорогах при скорости ниже 65 км/ч и в светлое время суток.

Источник:CNET
Автор:Булат Кармак
Теги:
#автопилот
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#Искусственный интеллект
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#MERCEDES-BENZ