Автопилот Tesla будет обучаться на мощностях 10 000 ИИ-процессоров NVIDIA

Автопилот Tesla будет обучаться на мощностях 10 000 ИИ-процессоров NVIDIAКакие-то наполеоновские планы
Tesla готовится к запуску своего нового суперкомпьютера, который будет одним из самых мощных в мире.
Этот технологический монстр будет работать на 10 000 процессорах NVIDIA H100 и предназначен для обучения системы полного автономного вождения (FSD).
Суперкомпьютер обещает потрясающую производительность — 340 PFLOPS для технических вычислений и 39.58 INT8 ExaFLOPS для ИИ-приложений.
Эти показатели превышают даже мощности Leonardo, четвёртого по производительности суперкомпьютера в мире. Такие вычислительные способности позволят Tesla обучать свою систему FSD быстрее, чем когда-либо.
Но это ещё не всё. Компания Илона Маска также инвестирует более $1 млрд в разработку собственного суперкомпьютера Dojo, который будет работать на специализированных системах на чипе.
Dojo не только ускорит обучение FSD, но и будет обрабатывать данные для всего автопарка Tesla.