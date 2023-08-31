Автопилот Tesla будет обучаться на мощностях 10 000 ИИ-процессоров NVIDIA

Этот технологический монстр будет работать на 10 000 процессорах NVIDIA H100 и предназначен для обучения системы полного автономного вождения (FSD).

Суперкомпьютер обещает потрясающую производительность — 340 PFLOPS для технических вычислений и 39.58 INT8 ExaFLOPS для ИИ-приложений.

Эти показатели превышают даже мощности Leonardo, четвёртого по производительности суперкомпьютера в мире. Такие вычислительные способности позволят Tesla обучать свою систему FSD быстрее, чем когда-либо.

Но это ещё не всё. Компания Илона Маска также инвестирует более $1 млрд в разработку собственного суперкомпьютера Dojo, который будет работать на специализированных системах на чипе.

Dojo не только ускорит обучение FSD, но и будет обрабатывать данные для всего автопарка Tesla.