Автопилот Tesla Model Y сошёл с ума и стал причиной травмы пяти человек. Двое из них погибли

Автопилот Tesla Model Y сошёл с ума и стал причиной травмы пяти человек. Двое из них погиблиОчень подозрительная ситуация
Чуть более недели назад в Китае произошла страшная авария с участием электромобиля Tesla Model Y. Авто, предположительно вышедшее из-под контроля, промчалось 2,6 км и нанесло увечья нескольким людям.
Судя по записи с камер наблюдения, автомобиль изначально пытался припарковаться. Но что-то пошло не так и электроника транспортного средства резко ускорила его, игнорируя проезжающие мотоциклы и пешеходов.
В процессе езды, Model Y стремительно перестраивался с полосы на полосу, попутно задевая машины, мотоциклы и велосипедистов. В конечном итоге электромобиль врезался в витрину — весь путь занял у него 30 секунд.
Сообщается, что в результате произошедшего есть как минимум пять пострадавших. Двое из них погибли.
За рулём злосчастного авто Tesla находился 55-летний житель. Сам он остался жив и получил лишь некоторые травмы.