Автопилот Tesla Model Y сошёл с ума и стал причиной травмы пяти человек. Двое из них погибли

Судя по записи с камер наблюдения, автомобиль изначально пытался припарковаться. Но что-то пошло не так и электроника транспортного средства резко ускорила его, игнорируя проезжающие мотоциклы и пешеходов.

В процессе езды, Model Y стремительно перестраивался с полосы на полосу, попутно задевая машины, мотоциклы и велосипедистов. В конечном итоге электромобиль врезался в витрину — весь путь занял у него 30 секунд.

Сообщается, что в результате произошедшего есть как минимум пять пострадавших. Двое из них погибли.

За рулём злосчастного авто Tesla находился 55-летний житель. Сам он остался жив и получил лишь некоторые травмы.