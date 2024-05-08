Автопилот Tesla продолжил попадать в аварии даже после декабрьского отзыва и обновления софта

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) в новом докладе указало на участие не менее 20 автомобилей компании в ДТП после уже принятых мер.

Расследование NHTSA показало, что в девяти случаях автомобили Tesla врезались в другие транспортные средства или пешеходов. Это свидетельствует о возможной недостаточной эффективности камерной системы бренда в определении объектов перед автомобилем при включенном автопилоте.

Управление запросило у Tesla дополнительные данные для анализа производительности автомобилей до и после отзыва, включая количество предупреждений о необходимости держать руки на руле.

Ранее NHTSA выразило беспокойство по поводу «слабой системы вовлечения водителя при широких возможностях использования автопилота».

Tesla обязана ответить на запрос NHTSA до 1 июля 2024 года, в противном случае компания рискует столкнуться с штрафами до $135 млн.