Автопилот Tesla рухнул в цене

Теперь в США он стоит $8000 вместо прежних $12000. В Канаде цена снизилась с $16000CAD до $11000CAD.

Кроме того, Tesla упразднила вариант Enhanced Autopilot стоимостью $6000. Владельцы, уже оплатившие этот пакет, теперь могут перейти на FSD всего за $2000.

Недавно Tesla уже проводила масштабное снижение цен, уменьшив стоимость большинства моделей на $2000. А пару недель назад в два раза подешевела и подписка на FSD – до $99/месяц.

Стоит отметить, что все текущие цены значительно ниже рекордных $15000, по которым FSD продавался в конце 2022 года.

Илон Маск, глава Tesla, неоднократно заявлял, что по мере развития FSD его цена будет расти, отражая увеличение ценности.

Но последнее снижение стоимости, вероятно, связано не столько с возможностями системы, сколько с желанием увеличить выручку в трудные для компании времена.

Tesla столкнулась со снижением продаж и была вынуждена уволить часть сотрудников. Более низкая цена может побудить владельцев приобрести ПО, которое раньше только дорожало, обеспечив компании дополнительный доход.