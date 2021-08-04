Автопилот Tesla спас уснувшего за рулём пьяного водителя от аварии

Но вот, в сети наконец-то появилась и положительная новость о новейшей технологии Tesla. Как пишет Gizmochina, накануне автопилот компании спас жизнь пьяного водителя из Норвегии. По данным издания, мужчина не просто находился в состоянии алкогольного опьянения — он натурально уснул за рулём.

В свою очередь Tesla Model S, владельцем которого он был, в этот момент находился в движении. Почуяв неладное, электромобиль самостоятельно снизил скорость, а затем припарковался на обочине. Всё это время мужчина находился в бессознательном состоянии.