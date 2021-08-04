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Автопилот Tesla спас уснувшего за рулём пьяного водителя от аварии

В будущем таких историй явно станет больше
Последние месяцы Tesla находится под гнётом новостей, связанных с летальностью использования автопилота компании. Чего только стоит громкая история со сгоревшим электромобилем бренда, причиной возгорания которого как раз стала система управления искусственным интеллектом.
Автопилот Tesla спас уснувшего за рулём пьяного водителя от аварии

Но вот, в сети наконец-то появилась и положительная новость о новейшей технологии Tesla. Как пишет Gizmochina, накануне автопилот компании спас жизнь пьяного водителя из Норвегии. По данным издания, мужчина не просто находился в состоянии алкогольного опьянения — он натурально уснул за рулём.

В свою очередь Tesla Model S, владельцем которого он был, в этот момент находился в движении. Почуяв неладное, электромобиль самостоятельно снизил скорость, а затем припарковался на обочине. Всё это время мужчина находился в бессознательном состоянии.