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Автопилот Tesla убил двух людей, находившихся в салоне электромобиля
Это первый подобный случай за всё время существования автопилотов
Власти Техаса рассказали о недавней трагедии, в которой принял участие электромобиль Tesla. Автопилот транспортного средства врезался в дерево и убил двух людей, находившихся в этот момент в салоне.
Случилось всё это накануне в 9 часов вечера по местному времени, пишет The Verge. После столкновения, электромобиль загорелся, что, вероятно, и стало причиной смерти пассажиров. Один из них находился на переднем пассажирском сидении, а второй сзади.
Власти США сообщают, что за всё время было зарегистрировано 23 аварии с участием автопилота. Но этот случай — первый, во время которого за рулём вообще не было ни одного человека.
На момент написания материала, представители Tesla не дали комментариев по поводу случившегося.