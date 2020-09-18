Автопилот Tesla устроил уход от полицейской погони

Речь идет о случае, когда автомобиль превысил допустимую скорость в 140 км/ч, в связи с чем полиция начала погоню за автомобилем. Когда их авто сравнялось с авто нарушителя, полицейские были сильно удивлены, так как они не увидели в салоне ни водителя, ни пассажира.

Причиной тому стала полная передача управления электромобилем системе автопилота, в то время как водитель сладко спал на откинутом сиденье. Когда хранители правопорядка увидели все это, они включили проблесковые маячки, но Tesla Model S не то что не остановилась. Автомобиль наоборот набрал еще большую скорость (до 150 км/ч), устроив уход от полицейской погони.

Стоит отметить, что в конечном итоге авто было остановлено, а на водителя, не следящего за дорогой, прямо сейчас судят. Было ли поведение электромобиля ошибкой или же инженеры Tesla вложили подобное поведение в прошивку устройства — пока что неизвестно.