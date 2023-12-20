Автопроизводитель-гигант сдался перед доминированием Tesla в области зарядных разъемов

Поначалу скептики отвергали заявления Tesla о стандарте де-факто, но после того, как Ford и GM приняли разъем NACS, начался эффект домино. Теперь и VW Group склоняется перед «господством» разъема.

Разъем NACS, недавно сертифицированный SAE, должен произвести прорыв в области зарядки электромобилей, обеспечив их полную совместимость. Шаг VW имеет стратегическое значение, учитывая его влияние на Electrify America, крупную зарядную сеть, напрямую конкурирующую с сетью Supercharger компании Tesla.

Поскольку Stellantis остается единственным противником NACS, автомобильный мир с нетерпением наблюдает за происходящим, гадая, скоро ли упадет последняя доминошка.

По мере того как гиганты индустрии присоединяются к коннектору Tesla, процесс зарядки EV становится все ближе к бесшовной стандартизации.