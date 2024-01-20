Автопроизводитель Hyundai купил в Индии завод американской General Motors

Пропускная мощность предприятия в настоящее время составляет порядка 130 тысяч автомобилей в год. По соглашению с министерством промышленности Махараштры Hyundai вложит в модернизацию производства $720 млн, что позволит индийскому подразделения компании увеличить выпуск автомобилей с 820 тысяч единиц до 1 млн в год.

На новом заводе производство должно быть запущено в 2025 году. «Hyundai Motor India Ltd. завершила сделку по приобретению и передаче прав на активы завода General Motors в Талегаоне, штат Махараштра. Сделка была завершена после выполнения определённых условий и получения одобрения со стороны соответствующих регуляторов и заинтересованных сторон», — сказано в сообщении пресс-службы Hyundai Motor.